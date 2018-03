Lui è un libero professionista di 45 anni, vive con la moglie e la loro figlia di due anni in una palazzina di via Candelai ed ha già contattato un'agenzia immobiliare per vendere la sua casa. "Abitare qui vuol dire vivere in un inferno, specie durante i fine settimana. Violenza, caos, musica ad alto volume fino all'alba. Non sono contrario alla presenza dei locali, ma alla movida fuori controllo".. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di esasperazione ed ha alimentato il coro di proteste. "Già lo scorso ottobre - spiega il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao - una ventina di residenti si è rivolta a noi per trovare una soluzione. Abbiamo raccolto le varie segnalazioni e contattato le forze dell'ordine. E' necessaria infatti una maggiore attività di controllo che non si limiti soltanto ad evitare le eventuali risse, ma a contrastare il massiccio numero di irregolarità che continua ad esistere lungo questa strada". In via Candelai, quattro saracinesche sono abbassate e chiuse coi sigilli: si tratta di locali sequestrati.Altra nota dolente, la musica ad alto volume: "Dire che si tratta di inquinamento acustico è poco - dice Fiorenza Vitrano - questa è una guerra nei confronti di noi residenti, privati del sonno e della tranquillità. Questa non è movida, è una giungla"."Mi sono svegliato all'improvviso - racconta un residente - ed ho visto volare sedie e tavolini. Hanno spaccato i vetri all'ingresso del locale "Shoko", abbiamo chiamato subito i carabinieri"."Almeno una ogni quindici giorni nella zona. L'alcol, la musica senza limiti di orari e la carenza di controlli purtroppo evitano qualunque tipo di deterrente. Siamo esasperati, andremo tutti via". A breve, per far fronte alle richieste di provvedimenti da parte dei residenti, si terrà un consiglio di strada: "Ne abbiamo già parlato col presidente di circoscrizione Massimo Castiglia - sottolinea Nicolao - in modo che i cittadini possano partecipare liberamente ed evidenziare le proprie esigenze. Diventa sempre più urgente dar loro delle risposte e creare le basi per un progetto concreto".