"Se muoio, non so che fine farà mia madre...". E' un passaggio di una delle lettere di scuse trovate dai carabinieri nell'appartamento di via Vajont, a Rivoli, dove questa mattina Ezio Panataro, 77 anni, ha ucciso la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, prima di suicidarsi. L'uomo aveva scoperto di avere un tumore al pancreas e temeva per le sorti dell'anziana madre. "Nessuno di noi famigliari sapeva del tumore", dice sotto choc il cugino dell'uomo, titolare della ditta al piano terra dell'edificio in cui è avvenuta la tragedia. "Venerdì scorso Ezio era stato in pronto soccorso, perché stava male, forse ha saputo così del tumore...", aggiunge rammaricandosi del fatto che il parente "non ha chiesto aiuto a nessuno". "Ha deciso tutto da solo...". Sul posto, con i carabinieri, è intervenuto il pm Enzo Bucarelli. E' il secondo omicidio-suicidio che si registra nelle ultime 48 ore a Torino. Venerdì un novantenne ha sparato alla moglie di 88 anni, che soffriva di Alzheimer, e si è poi tolto la vita in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria.

TORINO -(ANSA).