L'aereo coinvolto nell'incidente è un Bombardier Dash Q-400 configurato per trasportare un massimo di 78 passeggeri. Secondo il portavoce dell'aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia), Premi Nath Thakur, il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell'impatto con il suolo, uscendo fuori pista e schiantandosi su un campo di calcio vicino allo scalo. Vigili del fuoco, ambulanze ed una unità dell'esercito nepalese si sono recati sul posto per i soccorsi. Le operazioni di volo nell'aeroporto sono state completamente sospese.

Un aereo della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, si è schiantato al suolo all'aeroporto internazionale della capitale nepalese. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times. Nella sua pagina online il giornale indica che mentre atterrava il velivolo si è incendiato, e che non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime.che ha coinvolto un aereo della compagnia bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, incendiatosi al suolo nell'aeroporto internazionale della capitale nepalese.