capo del governo spagnolo Mariano Rajoy ha scritto su Twitter: "Condivido con tutti gli spagnoli il dolore per al perdita di Gabriel".

La storia è finita malissimo, col ritrovamento del corpo di un bambino nel bagagliaio di un'auto. Per diversi giorni, la Spagna aveva atteso col fiato sospeso, aveva pregato, aveva sperato in attesa di sapere che fine avesse fatto Gabriel Cruz, un bimbo di appena otto anni: Gabriel aveva fatto perdere le tracce lo scorso 27 febbraio da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria. Il suo cadavere è stato trovato all'interno del bagagliaio dell'auto della compagna del padre. E adesso la Spagna piange. La donna è stata arrestata. Mentre veniva portata via dagli agenti avrebbe urlato: "Voglio bene a Gabriel, non sono stata io". Il