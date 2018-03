Gli agenti del nucleo vigilanza e trasporto pubblico nel piano dei controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese, hanno verbalizzato due posteggiatori abusivi in via Croce Rossa che esercitavano nello slargo all’altezza della fermata Amat; a D. C. di 20 anni e M.G. di 35 anni è stato notificato il daspo, con l’invito ad allontanarsi dalla strada e mentre il primo ha ottemperato alla disposizione degli agenti, il trentacinquenne dopo avere abbozzato di andare via, si è ripresentato come se nulla fosse.

Gli agenti lo hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 cp).

L’individuazione dell’attività di parcheggiatori abusivi al femminile, è una novità nel panorama cittadino; la memoria degli agenti più esperti, ricorda l’anziana madre che coordinava i figli nell’attività di posteggiatore abusiva di piazza S. Domenico prima che diventasse area pedonale.

PALERMO - Quattro posteggiatori abusivi sono stati sanzionati sabato scorso nella zona dello stadio comunale “R. Barbera”, in occasione della partita di calcio Palermo Frosinone.L’altro intervento è stato eseguito in via De Gasperi; in due tratti diversi della strada gli agenti con loro sorpresa hanno individuato due donne, una ventottenne ed una trentenne, parcheggiatrici abusive che con segnalazioni manuali indicavano il parcheggio ai conducenti.