PALERMO - "Dove sono bilancio e legge di stabilità? A fine mese scade l'esercizio provvisorio, il governo Musumeci è in fortissimo ritardo e i tempi sono risicatissimi". A lanciare l'allarme è il vice presidente della commissione Bilancio dell'Ars, Baldo Gucciardi (Pd). "Il governo decida immediatamente - aggiunge Gucciardi - Se è nelle condizioni di presentare i documenti finanziari lo faccia prima possibile, altrimenti agisca di conseguenza se intende procedere a una proroga del provvisorio. Certamente questa situazione di stallo è grave. Siamo in ritardo enorme su tutto, il governo deve fare presto per affrontare i problemi in ballo".(ANSA).