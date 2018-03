che hanno dato vita alla Pagina "Siamo handicappati no cretini". L'argomento su cui si scatena il dibattito è il decreto di liquidazione delle somme per i disabili , selezionando come idonee 10.180 domande. "Un atto dovuto di gestione - scrivono i gestori della pagina - seppur emanato con gravissimo ritardo e i soldi erano impegnati già da diversi mesi. La firma è del dirigente generale, e non dell'assessore, come previsto dalla normativa vigente. Non si riesce a capire da dove sia uscita la falsa notizia che l’assessora Ippolito, in continua campagna elettorale fino al 4 marzo scorso, abbia firmato alcunché".- "Io non attacco nessuno. Mi piacerebbe che ci fosse chiarezza", dice - ma le polemiche e le critiche sono molte e aspre. In particolare, si alzano i toni con una attivista del Movimento 5 stelle di Caltanissetta, Nina Schirmenti, impegnata nella lotta per i diritti dei disabili. Quest'ultima accusa l'assessore: "Lo sapete perché nei suoi post ci sono soltanto complimenti? Sono quelli commissionati dai suoi fedelissimi", e posta una foto tratta dal profilo della Ippolito. L'esponente del governo Musumeci a quel punto si difende: "La invito a non spulciare nel mio profilo privato di Fb dove ho anche foto personali. La ringrazio e La saluto".e commentare così riferendosi a una foto dell'attivista: "Inoltre, condivido la libertà delle foto su Fb, anche se dove la legge non vieta il buongusto impedisce. E giusto per ridere sarebbe carino che si mettesse a dieta e per eleganza evitasse foto in bikini (consiglio da farmacista)".