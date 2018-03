Ecco chi è la siciliana avvistata con Di Maio

Si chiama Giovanna Melodia, ha 37 anni, è di Alcamo e nelle scorse ore è stata avvistata in Sicilia abbracciata al leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

si è subito messa in moto. In tantissimi si chiedono chi sia la donna con cui il candidato premier ha trascorso il weekend tra Castellammare del Golfo, Alcamo e Marsala.la Melodia condivide con Di Maio la passione per la politica e per i 5 Stelle. Dal 2016 è vicepresidente del Consiglio comunale di Alcamo per i grillini e in un video visibile su Youtube spiega così la sua candidatura: "Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo".31 anni, aveva ufficializzato la rottura con Silvia Virgulti, consulente in comunicazione spesso indicata come la sua “suggeritrice” e più grande di lui di 10 anni . "Da oltre un mese la nostra relazione sentimentale è finita, ma siamo rimasti in ottimi rapporti", aveva fatto sapere il leader grillino.sulla Melodia conosciuta la scorsa estate durante un tour elettorale in Sicilia. Sembra che i due abbiano trascorso insieme anche il Capodanno. Lo scorso weekend il primo avvistamento alla luce del sole.possa essere la prossima first lady?