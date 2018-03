Nel corso dell'ultimo fine settimana le forze dell'ordine hanno eseguito un controllo integrato del territorio concentrandosi nel centro storico, con l'obiettivo di contrastare irregolarità e forme di abusivismo commerciale. In azione polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e il personale della Siae.Al gestore del locale sono state contestate diverse irregolarità: lo svolgimento dell’attività danzante non autorizzata, la mancanza di Scia per la somministrazione di bevande, la mancanza di Scia Sanitaria, la mancata esposizione delle prescritte tabelle dei valori alcolemici, l’assenza dell’apparecchiatura per l’alcool test e delle tabelle orario di apertura e chiusura dell’esercizio, che hanno determinato sanzioni per circa 10 mila euro. Sono state controllate, inoltre, numerose persone ed autovetture ed elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.