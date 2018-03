. Il punto vendita della catena internazionale dedicata al professional makeup aprirà nei locali all'angolo con via Rosolino Pilo dove, solo qualche settimana fa, ha chiuso lo storico negozio Torregrossa. Si tratta del secondo punto Nyx a Palermo dopo quello che si trova al Centro commerciale Forum.con i grandi marchi delle catene internazionale che sostituiscono storici nomi del commercio cittadino. L'ultimo inaugurato è stato il punto vendita Mac, all'incrocio con via Mariano Stabile, lì dove per anni c'era stato il negozio di moda maschile Barbisio. Sempre su via Ruggero Settimo si trovano anche Kiko e Wjcon, mentre in piazza Castelnuovo, c'è Flormar.