PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 12 marzo in Sicilia:1) CATANIA - Piazza Università, ore 09:00 Presidio delle operatori del settore imprese spurgo aderenti a Confcommercio che sono da settimane in stato di agitazione. Partecipa il loro portavoce, Giovanni Rinzirillo.2) SIRACUSA - Hotel Parco delle Fontane, ore 10:00 Congresso provinciale del sindacato di polizia Siulp. Partecipano anche i segretari nazionale, Franco Caracciolo, e regionale, Alfio Ferrare.3) MESSINA - via Oratorio San Francesco 5, ore 10:00 Conferenza stampa sul tema della gestione e organizzazione dei servizi sociali da parte dell'on. Cateno De Luca e degli assessori designati Alessandra Calafiore alle Politiche sociali e Salvatore Mondello alle Infrastrutture.Conferenza stampa per la firma di un protocollo di intesa tra Comune di Palermo, Università e NetApp per l'avvio di nuovi progetti di innovazione digitale per migliorare la qualità dei servizi della città in ottica smart city, nuove competenze tecnologiche nella P.A, in tema di sicurezza informatica e un Centro di Competenza per lo sviluppo di piattaforme digitali.5) MASCALUCIA (CT) - Municipio, ore 10:30 Conferenza stampa del sindaco Giovanni Leonardi per spiegare i motivi della sua decisione di non candidarsi alle prossime amministrative.6) PALERMO - Sala Consiliare del Comune, ore 10:30 Gli studenti dell'Iiss Francesco Ferrara di Palermo, studenti da Monreale, Bagheria, e del Convitto Nazionale "Giovanni Falcone" presenteranno il volume da loro scritto e curato da Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale e da Pino Nazio, giornalista Rai dal titolo "Io Non C'Ero" Cosa sanno i Giovani di Falcone e Borsellino.7) PALERMO - Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi 8, ore 21:00 Proiezione del film "Il pianeta selvaggio" del regista René Laloux in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 si terrà la presentazione di Gian Mauro Costa ed Eric Biagi.(ANSA).