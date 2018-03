. In Molise il 15, in Campania e Calabria circa il 14, poco meno in Abruzzo, il 13 e mezzo in Puglia. Il Partito democratico al Sud quasi non esiste più. Forse anche perché il Sud da un pezzo – o da sempre? – quasi non esiste più per il Partito democratico.Da anni, da molti anni, il Partito democraticoche sia meridionale. Una delle pochissime eccezioni che conferma la regola, l'ex capogruppo, lucano, se n'è andato nell'ultima scissione. Nei governi di Matteo Renzi l'unico ministro siciliano era. Con Gentiloni è stata ministro senza portafogli, che in Sicilia si fa vedere un po' meno di Matteo Salvini.E neanche un vicesegretario (Franceschini, Letta, Serracchiani, Guerini, Martina). Mai. E neanche un presidente dell'Assemblea nazionale. Nessuno, il più meridionale dei quattro è stato, romano. E neanche un coordinatore nazionale (sono stati quattro, l'ultimo, tutti rigorosamente del Centro-Nord). In questa legislatura, il capogruppo alla Camera era il triestino, quello del Senato, cagliaritano residente a Roma da una vita e sempre eletto nel Lazio. Mentre la delegazione del Parlamento europeo del Pd è guidata dalla milanese(lì almeno c'è Gianni Pittella, lucano, capogruppo uscente del gruppo S&D). Diciamocelo, il Sud nel Partito democratico non ha mai contato nulla.Che è sempre stato il tallone d'Achille nel Pd, anche nei tempi d'oro, anche quando Renzi sfiorò il 41 per cento alle Europee, nell'Italia meridionale e insulare il Pd si fermò 6 punti sotto la media nazionale.. E c'è poco da stupirsi, visto che negli ultimi anni in Sicilia – i numeri delle altre regioni meridionali non sono molto dissimili – si sono bruciati 12 punti di Pil, quasi il doppio del Nord Italia (7%) e si è ampliato il divario con le Regioni più ricche.. E se di fronte a un partito che prende il 48 per cento in Sicilia si cerca di spiegare il risultato attribuendolo solo al richiamo del "reddito di cittadinanza", ricorrendo alla comoda caricatura di un popolo di accattoni, questo conferma una certa incapacità di lettura del territorio da parte di un partito che da soggetto di sinistra si è trasformato negli anni in partito delle classi medio-alte, come illustrano oggi gli studiosi dei flussi elettorali. La rabbia e il senso d'abbandono del Sud sono qualcosa di molto più grande della speranza nel reddito di cittadinanza.Nell'ultimo biennio il Pd ha cercato di recuperare terreno dopo una lunga distrazione sulla questione meridionale. Ma non è bastato. I vari “piani” per il Sud varati in pompa magna non hanno fatto in tempo a dispiegare effetti. La riforma della scuola ha portato all'esodo verso Nord di tanti meridionali. Il rigore contabile sull'asse Roma-Palermo negli anni di Crocetta ha strozzato la Regione. Il Nazareno da un punto di vista della gestione politica ha mollato la Sicilia da quel dì,. Salvo poi riscoprire la Sicilia quando c'è stato da calare candidature nel Rosatellum, come quella della Boschi, già blindatissima in Trentino Alto Adige, piazzata inspiegabilmente anche in un paio di collegi plurinominali in Sicilia, tanto per esacerbare un po' gli animi già surriscaldati dei dem siciliani.Oggi,, in casa Pd si è aperta la resa dei conti. In Sicilia, certo. Ma soprattutto a Roma. Tutti vogliono cambiare tutto. Chissà se ci sarà uno che si accorgerà improvvisamente del Sud. Magari già alla direzione nazionale in programma oggi.