L'anziano boss di Carini, 74 anni, la scorsa settimana è stato dichiarato incapace di intendere e volere dai giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo. Da qui la sentenza di non luogo a procedere.ha condannato Franca Pellerito (moglie del boss, 2 anni), Graziella Pipitone (3 anni e 3 mesi), Benedetto Pipitone (genero del boss, 7 anni), Epifania Pipitone, (figlia del capomafia, 4 anni e 7 mesi), Angela Conigliaro (figlia, 3 anni). Erano imputati a vario titolo di estorsione, danneggiamenti, trasferimento fraudolento di valori nel tentativo di evitare i sequestri di prevenzione.Non luogo a per prescrizione nei confronti di un presunto prestanome, Vincenzo Caruso, difeso dagli avvocati Jimmy D'Azzò e Antonino Russo. Nel suo caso è venuta meno l'aggravante prevista dall'articolo 7 e cioè quella che scatta quando un reato viene commesso per favorire la mafia.partì dalla notte di Capodanno 2013, quando un incendio doloso distrusse una stalla nelle campagne di Carini. Tre animali furono uccisi a colpi di pistola. Sarebbe stata opera di Benedetto Pipitone con l'intento di convincere il proprietario della stalla a vendere la propria quota alla famiglia mafiosa. Nel corso delle indagini sarebbero poi emersi gli stratagemmi dei Pipitone per schermare i beni ed evitare i sequestri.