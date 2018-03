SIRACUSA - Sono arrivati stamane alle 8 al porto commerciale di Augusta i 280 migranti, tra cui 47 donne e 32 minori, a bordo della nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita con Medici senza frontiere. Sono ancora in corso le verifiche sanitarie ed a breve dovrebbe iniziare lo sbarco. Prima di tutti potrebbe scendere un minore libico che non si trova in buone condizioni di salute per essere trasferito in ospedale.(ANSA).