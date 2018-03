Un insegnante di 33 anni, educatore presso una scuola media del Cuneese e allenatore di una squadra femminile di softball, è accusato dalla procura di Cuneo di avere intrattenuto relazioni sentimentali con alcune allieve adolescenti, sfociate in alcuni casi nel compimento di atti sessuali. E di aver ceduto a minori sostanze stupefacenti. A far scattare le indagini la denuncia dei genitori di una ragazza.Nei confronti dell'uomo è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Cuneo e il divieto di avvicinamento entro i trecento metri dai luoghi frequentati da una delle ragazze. Le indagini, che hanno portato anche al sequestro di computer e altri device elettronici in uso all'indagato, proseguono per accertare se l'uomo abbia commesso abusi ai danni di altre adolescenti.