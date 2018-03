Archiviate le elezioni politiche con la straripante vittoria nell'isola del M5s e quelle regionali di novembre che hanno consegnato la Regione al centrodestra, in SiciliaIlsarà chiamato al voto un terzo dei comuni siciliani, 137 in totale. Si voterà col sistema maggioritario a doppio turno in 18 comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il resto sotto soglia 15 mila. Cinque i capoluoghi di provincia coinvolti:in quest'ultima città si ritornerà a votare dopo l'elezione choc dell'anno scorso quando al ballottaggio non fu raggiunto il quorum dei votanti necessario per eleggere l'unico rimasto in corsa dopo il ritiro dell'altro candidato sindaco (Girolamo Fazio), travolto da un'inchiesta di corruzione nel pieno della campagna elettorale.ci sono già quattro candidati: l'uscente(Pd), l'eurodeputato(Fi), il presidente regionale della comunità di Sant'Egidio(lista civica 'E' Catania') e il consigliere comunaledi Fi, ma con la lisa civica 'Catania nel cuore', prosciolto da un'inchiesta antimafia. Il M5s sta cercando un candidato di 'spessore': il nome più gettonato è quello dell'avvocataci ritenta l'uscente, col suo movimento; ufficiali pure le candidature di(Sicilia Vera),per la Lega,sostenuto da pezzi di Fi e FdI econ una lista civica. Non ancora ufficiale, ma ritenuta eventualmente tra le più forti, la candidatura di, direttore scientifico dell'Ircss, nome che sarebbe molto gradito a una buona parte di Fi, anche se c'è chi spinge per, attuale presidente del consiglio comunale. Folta la rosa dei possibili candidati del Pd (), mentre in stand by quella di, ex presidente dell'Ars vicino ai centristi di Casini. Per LeU si fa il nome di, già candidata alle politiche dietro a Guglielmo Epifani, per il M5s quello dell'ingegnere capo dell'ispettorato del lavoro,il M5s punta su, come successore diche aveva annunciato di non ricandidarsi a sindaco; per il Pd in campo, anche se un pezzo del partito potrebbe sostenere, ex sindaco negli anni Ottanta;con lista civica avrebbe il sostegno anche di "Diventeràbellissima"; in corsa anchedi Fi con una lista civica e, ex Pdl. C'è chi lavora però a ricompattare il centrodestra attorno al nome di, che ha fallito l'elezione alle recenti politiche.ci riprova l'uscente Giancarlo Garozzo, nonostante nel Pd l'aria sia pesante; buona parte del partito spingerebbe per la candidatura di, ex assessore di Crocetta e dem di area orlandiana. Il M5s ha già lanciato. Già in campo l'ex An, tra i fondatori di Diventeràbellissima, mentre potrebbe sciogliere a breve la riserva l'ex deputato di Ap; disponibili a candidarsi anche l'ex assessore, che perse il ballottaggio con Garozzo, e l'avvocato, sostenuto da un movimento laico e ambientalista. Per il centrodestra circola anche il nome dell'ex consigliere comunalegiochi molto aperti: in pole per il Pd c'è, presidente del consiglio comunale di Erice, che sfiorò l'elezione all'Ars. Diviso il centrodestra tra il sostegno a, vicino all'ex senatore e candidato un anno fa a sindaco Antonino D'Alì, e, nome gradito a Gianfranco Micciché. Non ha ancora scelto il M5s. (ANSA).