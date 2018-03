SALEMI (TRAPANI) - Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, esprime il plauso dell'Amministrazione e dell'intera città nei confronti dei carabinieri del Comando provinciale di Trapani e degli uomini della Dia per l'operazione antimafia condotta nella notte. "Alle forze dell'ordine, che lavorano incessantemente per garantire il rispetto delle regole, va un 'grazie' di cuore da parte mia e dell'intera città di Salemi - afferma Venuti -. Per noi amministratori è importante sapere che lo Stato c'è e che non arretra di un centimetro nella lotta alla mafia - aggiunge il sindaco di Salemi -. Una lotta che oggi si traduce soprattutto nell'aggressione ai patrimoni costruiti nell'illegalità".