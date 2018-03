Dopo la detenzione domiciliare, infatti, i poliziotti del commissariato Zisa guidato da Rosa La Franca hanno eseguito l'aggravamento della misura per una serie di violazioni al provvedimento.Nei suoi confronti, una raffica di provvedimenti dopo i quali non ha mai mollato: ultimamente stazionava con i suoi cani di fronte al Teatro Massimo, in piazza Verdi. Aveva eletto il suo domicilio in un'abitazione di via Gorgone a Cruillas, dichiarando che si trattava della casa dei suoi genitori. Le indagini della polizia hanno accertato che lì si trova soltanto una grande terrazza dove l'uomo aveva realizzato un box abusivo, dove custodiva ben ventiquattro cani in cattive condizioni igienico-sanitarie.da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, come accertato dalla polizia, Spina avrebbe comunicato più volte con l'esterno attraverso l'utilizzo di un telefono cellulare non dichiarato, usando anche i social network.altri si trovano ancora sul posto e i veterinari hanno constatato la presenza di malattie come la rogna e la leishmania. Sono stati tutti microchippati. "Per chi volesse aiutarci con gli affidi o adozioni - spiegano i volontari dell'associazione "Felici nella coda" - potete contattarci al 3295489641 (whatsapp) oppure tramite felicinellacoda@gmail.com".