Nella prima veste è stato condannato, nella seconda attende di conoscere la sorte processuale delle persone che ha denunciato.in piazzale XVIII Maggio, a Capaci. Andrea Campobello, palermitano di 24 anni, nel cuore della notte fa retromarcia con la sua Citroen C3 e travolge una coppia di trentenni sulle strisce pedonali.che riporta una frattura al bacino. I militari scrivono nel verbale che Campobello “emanava forte alito vinoso”. Il giudice di pace Antonio Cutaia lo scorso dicembre condanna Campobello a pagare una multa di 600 euro e a risarcire le vittime con quattromila euro di provvisionale. Pena accessoria: la sospensione della patente per due mesi.diventa la persona offesa nella fase post incidente. La reazione degli amici della coppia travolta sarebbe stata più che scomposta. Sotto processo finiscono in quattro: Adriano Caviglia, Fabio Ricchiari, Salvatore Longo e Salvatore Guercio. Secondo l'accusa, si sarebbero scagliati contro Caviglia e un amico prendendoli a calci e pugni. Evidenti i segni sul loro volto. E così ieri in aula il giudice Elvira Piccione ha ascoltato alcuni testimoni. Hanno raccontato che non si erano neppure accorti della macchina che aveva travolto la donna in gravidanza e di essersi visti piombare addosso i suoi amici.ha fatto acquisire al fascicolo del dibattimento della sentenza con cui è stata accertata la responsabilità penale per l'incidente.