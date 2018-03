Avvenimenti previsti per oggi martedì 13 marzo in Sicilia.1) VIAGRANDE (CT) - Hotel Itria ore 09:30 Conferenza 'Are Energy Access Investment' sul settore dell'energia pulita e delle tendenze dei principali settori industriali promossa da Alliance for Rural Electrification. Partecipano, tra gli altri, Antonio Cammisecra, amministratore delegato di Enel Green Power, la Divisione Globale per le energie rinnovabili di Enel, e Marcus Wiemann, direttore esecutivo Are.2) PALERMO - Sede Confcommercio Palermo ore 10:00 Firma protocollo d'intesa tra Confcommercio e Comune di Palermo per semplificare i procedimenti amministrativi sui tributi che riguardano le imprese. L'accordo sarà m sottoscritto e presentato alla stampa dalla presidente Patrizia Di Dio e dall'assessore comunale ai Tributi Antonino Gentile.3) CATANIA - Policlinico, aula magna Pediatria ore 10:30 Inaugurazione di 'Ospedale a colori', due reparti dell'area pediatrica al termine di un restyling realizzato grazie ai fondi raccolti con la corsa camminata di solidarietà 'Corri - Catania' della primavera dello scorso anno. Partecipano, tra gli altri, il direttore generale dell'AOU Policlinico - Vittorio Emanuele Paolo Cantaro e i vertici ell'Azianda ospedaliera.4) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Sala Rostagno ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto Dame, Donne e arte: mondi in evoluzione, rivolto a giovani siciliani under 35 per la formazione nel campo dell'arte e dello spettacolo5) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 11:15 Il sindaco Enzo Bianco e il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania Giorgio Sangiorgio firmano un protocollo di intesa per snellire le procedure riguardanti la fiscalità a livello locale.