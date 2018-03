Eppure, a osservarlo con attenzione questo Foro Italico Notturno, si coglie in controluce la linfa di un'intera città, oltre il suo tronco duro, oltre la corteccia della sua disillusione.

, ormai defunto, è monumentale, più sonoro e gigantesco perfino della presenza che lo riempiva. Fissandolo, avverti un senso di straniamento, come se dei buontemponi, fidando nell'oscurità, avessero tolto di mezzo la statua della Libertà. Sono cose che cambiano le prospettive al mondo.In questa sera di marzo, le anime ambientaliste di Palermo si sono date appuntamento sul prato per celebrare, con un flash mob, i funerali dell'albero pluriennale che faceva incetta di ombre e memorie. Venne piantato dai giostrai negli anni Settanta – così dicono le leggende – per riparare dal sole i bambini che giravano su cavallucci e automobiline, quando le giostre erano il presidio del luogo.Una polemica puntuta ha messo radici dal giorno dell'abbattimento. Era proprio necessario? Il ficus rappresentava una tradizione vegetale. Un veloce sguardo svelto di annotazione – è ancora lì - offriva una serenità di proporzioni regolamentari: tutto è al suo posto, come quando si osserva il mare di Mondello per trarne conferma di vivere a Palermo. Si può forse cancellare il mare di Mondello?come è naturale che sia. Concetta Amella, consigliera comunale del M5s, presente al flash mob funerario, denuncia “il deficit di comunicazione”. Il consigliere pentastellato, Igor Gelarda, scrive su facebook: “Forse si poteva condividere con i cittadini una scelta diversa. Ma non sembra essere quello della condivisione lo spirito che anima l'attuale sindaco”. Interviene pure Fabrizio Ferrandelli e promette battaglia.. Le anime ambientaliste delle associazioni riflettono un inconsolabile lutto. Chi pesta con i piedi per rabbia la zolla dove non c'è più nemmeno il tronco. Chi accende una candela votiva. Chi suona un tamburino. Chi esprime sfinimento: “Mi sento male...”. Sembra il popolo dei nativi di Avatar alle prese con il dolore per la distruzione possibile del loro Grande Albero. Però nel film finisce bene.. A prescindere dalla legittimità dell'operazione per ragioni di sicurezza, di cui non si discute, la faccenda poteva essere gestita meglio, con una tempistica chiara. Ed è singolare che la capitale che si propaganda bellissima, rinserrata nel quadrilatero intorno al Massimo, sia vittima di una topica tanto evidente. Se la bellezza risorgimentale è il cavallo di battaglia dell'ennesima edizione dell'Orlandismo, bisogna avere cura dei particolari, soprattutto quando si agisce in stato di necessità., che le combatte proprio perché desiderosa di un'altra nobile sconfitta. E' l'aristocrazia dell'impegno con vista sui social, che suona i suoi tamburi in favore di tweet. Non è capace di organizzare proposte di sostanza, perché si ferma al valore simbolico della sue gesta da tramandare intorno al focolare di un aperitivo. Non cambia niente, non vuole cambiare niente, ama soprattutto farsi notare., che prende per bizzarri i rivoltosi della foglia e del ramo, con uno spirito corrosivo che può muovere al sorriso. Ma è la comunità che non si alza mai dalla sedia, legata a un canone di compiaciuta rassegnazione, di soddisfatto immobilismo. Non vive. Posta.quella dolente e sognante, delle persone quotidiane con la loro fatica. Ed è l'unica che non si vede quasi mai, che non appare, che non rumoreggia, che, silenziosamente, tesse la trama del suo eroismo minuto in condizioni avverse. E' la Palermo migliore, l'albero che custodisce ombre, sussurri e memoria. Il ficus che rinasce ogni giorno, dopo la notte di tutti.