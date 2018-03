Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata, verso le 4, in località Castiglione tra Ischia e Casamicciola. Una giovane 21enne, Micaela Savca Burlaka, ha perso la vita: era a bordo di un'auto con un 28enne che è risultato positivo agli esami tossicologici e all'etilometro. La Polizia di Stato ha arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un albero. I due sono originari di Roma ma vivevano a Forio. Al momento il 28enne è ai domiciliari in attesa della convalida.Sempre oggi, sull'isola di Ischia, un uomo di 46 anni è morto per un malore avuto per la strada.