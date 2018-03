Il conducente di un furgone della Sda, che si occupa di spedizioni, è stato bloccato e minacciato dopo aver effettuato delle consegne. Stava risalendo sul mezzo quando è stato raggiunto dai malviventi. Entrambi avevano il volto coperto ed hanno fatto intendere di essere armati.ha cercato di difendere l'incasso facendo resistenza, ma è stato strattonato e costretto a consegnare i soldi. In pochi minuti i due si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche per rintracciare i malviventi. Soltanto una settimana fa, l'ultima rapina, messa a segno in modo ancora più violento.. Da lì la vittima è riuscita a lanciare l'allarme. La polizia lo ha trovato sotto choc. In quel caso i rapinatori sono fuggiti con circa seicento euro.