Dopo che ieri alcuni operai della RAP erano stati aggrediti, l'azienda ha chiesto il supporto delle Forze dell'ordine per poter proseguire in questa azione "che - afferma il Sindaco - serve a prevenire situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente, visto che spesso vengono bruciati materiali e sostanze pericolose o che le fiamme arrecano danni alle infrastrutture".

Dal sindaco viene anche la "solidarietà ai lavoratori dell'azienda e a tutti coloro che sono coinvolti in queste attività ma a volte sono oggetto di attacchi violenti ed incivili.

Nessun rispetto di alcuna tradizione autorizza comportamenti inaccettabili".