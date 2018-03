"La coalizione più forte ha preso il 37% e la soglia minima di cui tutti abbiamo sempre discusso era il 40% nessuna legge elettorale avrebbe cambiato l'assetto attuale". Lo ha detto a Radio 24 il capogruppo Dem uscente alla Camerascorso, secondo il quale il fatto che in Sicilia i 5 Stelle abbiano preso più seggi del numero di persone candidate e che questo in Senato rischi di creare problemi, lasciando allo stato un seggio vacante, è colpa del Movimento pentastellato.- ha osservato Rosato - hanno candidato le stesse persone sia nei collegi uninominali che sul proporzionale. Se avessero fatto una scelta normale, ovvero se avessero messo candidati diversi, il problema non si poneva. Ricordo che io stesso, quando affrontammo questo tema parlando del sistema tedesco, feci l'esempio della Sicilia chiedendo loro come avrebbero fatto se avessero esaurito la lista, come poi è avvenuto".