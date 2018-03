Lo affermano i consiglieri Comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno.

“Tale prerogativa, prevista dallo statuto vigente, non è compatibile con il decreto Madia che impedisce alle aziende partecipate dalle amministrazioni pubbliche di svolgere 'attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

È evidente che la commercializzazione di acque minerali non possa rientrare tra le finalità istituzionali di una azienda che deve erogare acqua potabile dai rubinetti. Questo impegno è stato rappresentato con una campagna dell’Amap contro il consumo dell’acqua ed è parte fondamentale di una recente direttiva europea che ha l’obiettivo di ridurre progressivamente l’uso delle bottiglie nella distribuzione dell’acqua.

Infine - concludono i consiglieri di Sinistra Comune - tale attività rischia di aprire uno spiraglio a futuri processi di privatizzazione che, invece, vengono in modo esplicito scongiurati sia dallo Statuto sia dalle scelte politiche dell’amministrazione Orlando”.

la possibilità che la stessa possa svolgere attività di 'imbottigliamento e commercializzazione di acqua minerale o naturale'. Tale attività perseguirebbe logiche di profitto che devono continuare a rimanere estranee ad una azienda pubblica”.