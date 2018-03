La pioggia e il vento forte si sono abbattuti in particolare su San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise e San Tammaro, creando forti disagi alla circolazione, anche sulla A1.

Un autocarro si è ribaltato in un'area di servizio, mentre sei roulotte sono state sollevate da un rimessaggio all'esterno dell'autostrada. Sp

inte dalla forza del vento, le roulotte si sono schiantate nei pressi del casello di Caserta Sud, con pezzi di lamiera ricaduti sulla carreggiata autostradale: alcune auto sono state colpite e una persona è rimasta ferita in modo lieve. Gli altri feriti sono residenti soprattutto a San Nicola la Strada: sarebbero stati sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d'aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali. Sette avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e contusioni, mentre è in gravi condizioni all'ospedale di Caserta un giovane di 19 anni, straniero, che era all'interno di una roulotte a Marcianise quando il vento ha investito in pieno il mezzo.

il forte vento si è attenuato, la situazione è tornata alla normalità.

Una tromba d'aria ha investito i comuni nelle vicinanze di Caserta, provocando otto feriti, di cui uno grave, e ingenti danni.Quando