Una media che ha provocato un totale di oltre cinquanta mila contravvenzioni nell'ultimo anno nei parcheggi dell'aeroporto Falcone-Borsellino, dove dall'inizio del 2016 è attivo il sistema di sosta breve "Kiss and Fly". Un meccanismo che permette all'utente di parcheggiare la propria auto senza dover sborsare un centesimo, a patto che entro quindici minuti vada via. Il tempo di salutare parenti o amici in arrivo o in partenza, insomma.. Lo scorso anno, gli automobilisti che hanno "sforato" sono stati quasi il doppio, ma i numeri restano comunque elevatissimi. Soprattutto considerando che quello delle multe corrisponde ad un totale di quattro milioni e mezzo di euro, incassati dal Comune di Cinisi, nel quale territorio ricade lo scalo.Inoltre, sosteniamo dei costi non indifferenti per il servizio attivo in aeroporto, nel quale sono in tutto impegnati ventinove agenti del corpo della polizia municipale di Cinisi. Ma c'è di più - prosegue il sindaco - perché siamo in fase di abbattimento dei costi con le Poste, fino allo scorso anno pagavamo un milione e mezzo di euro circa"."Per legge - sottolinea Palazzolo - va reinvestito il cinquanta per cento degli introiti - mentre l'altra parte risulta essere libera, ma rientra ufficialmente nelle entrate straordinarie. Soldi che non possono quindi essere utilizzati per coprire la spesa corrente".Una tariffa che riguarda la zona più vicina all'aerostazione, la P2 che dispone di quasi ottocento posti auto. Nell'area P3, distante circa cinquecento metri, ma con navetta gratuita che conduce direttamente al terminal, gli utenti possono lasciare il proprio mezzo per due ore, sempre pagando tre euro.