. Lo mette nero su bianco il giudice per le indagini preliminarinell’ordinanza che racconta. Un affare fatto di tanti affari, secondo la. E che coinvolge amministratori e imprenditori, professionisti e avvocati.Anche per gli incarichi pubblici ricoperti nei mesi immediatamente precedenti ai fatti che sono finiti nelle carte degli inquirenti. È il caso di, già capo della segreteria tecnica dell’ex governatore, poi suo consulente personale anche nei mesi in cui il legale difendeva la Condotte spa (poi diventerà Cosige) di fronte al Tar. Le consulenze oggetto dell’indagine, però, arriveranno poco dopo.Già, le consulenze. Al centro dell’inchiesta che punta il dito contro la corruzione in quegli ambienti dove. E i giudici ricorrono anche a una citazione, per descrivere il mutamento dei costumi: “Come si usa molto in questa fase storica, non la consegna di denaro, come i sette milioni all’imputato Chiesa, nel, ma. Meno pericolose, meno avvertite e più giustificabili ove emergono, di un pagamento all’estero, su società nei paradisi fiscali”. Pur sempre una tangente, secondo gli inquirenti, anche se sotto un’altra veste."Una delle cose che più colpisce - scrive il giudice nella misura cautelare - è la creazione di un fondo, con i soldi pubblici degli appalti, per consulenze e contatti,e, ancor di più, che tale fondo sia stato autorizzato dall'amministrazione pubblica e come un subappalto, con un tasso di illegalità neanche facilmente immaginabile".L’inchiesta sulla gestione di un mega appalto da circadel Consorzio autostrade siciliano, in effetti, apre spiragli sotto certi aspetti originali. La corruzione, secondo gli inquirenti, avveniva attraverso un complesso, ma allo stesso tempo plateale, procedimento di. Un doppio passaggio che coinvolgeva diversi soggetti. Il Cas, ovviamente, che indiceva la gara;azienda che si aggiudicava l’affare;società di consulenza verso la quale veniva indirizzato un budget da oltre 1,6 milioni di euro; infine i consulenti della società di consulenza, cioè gli avvocati. Per la precisione,, sua socia.Tutto quanto stava in piedi, secondo la Procura, grazie alla figura di, già commissario straordinario del Cas, poi vicepresidente dell’ente e una ventina d'anni fa parlamentare nazionale con Forza Italia. Anche a lui, alla fine, arriveranno degli incarichi, manco a dirlo, di consulenza. Sempre tramite la Pachira. Gazzara avrebbe, secondo gli inquirenti, “piegato la sua funzione a finalità e scopi economico-personali”. Per la precisione, proseguono i giudici, “incarichi di consulenza da parte di, coindagato nell'ambito del presente procedimento e,”. Amministratore “di fatto”, visto che l’amministratore formale era – come la definisce il giudice in gergo – una “testa di legno”. Armonium avrebbe infatti avuto qualche difficoltà ad ottenere la certificazione antimafia per la sua azienda, a causa - spiega il giudice - di precedenti per truffa e bancarotta.. “Non ha una ragione neppure logica, vagamente ‘presentabile’, in relazione ad un appalto di lavori pubblici – scrivono i giudici - il procedere ad approvare un sub appalto per servizi di consulenza né si comprende e quale sia stata l'ulteriore ragione che abbia spinto la Cosige Scarl a richiedere e ottenere l'ulteriore approvazione o, comunque, comunicare il sub contratto di consulenza tra la Pachira e lo studio legale Polizzotto/Sartorio”.Che non erano neanche indicate originariamente nell’appalto. “Né tra le somme a base d'asta, né nel capitolo delle somme a disposizione (ammontanti a euro 82.707.011) è previsto alcun importo per la voce ‘consulenze’” annota il gip.E i “subcontratti” di consulenza escono fuori dai documenti:per le consulenze di Polizzotto dalla Pachira eper il lavoro della Sartorio. Poi, ecco il mega-subcontratto, firmato il giorno dopo tra Pachira e Cosegi: oltre un milione e seicentomila euro appunto, con i quali finanziare le consulenze ai due avvocati.Consulenze che, secondo gli inquirenti, avevano proprio il compito di rendere meno complicato il rapporto tra la società e il Cas nella gestione dell’appalto. Come emerge dalla frase del project manager della “Condotte”, non indagato,. “Nei ricorsi...là c'è scritto Stefano Polizzotto...no!?...Mo...chiunque legge Stefano Polizzotto...vede chi è Stefano Polizzotto...e vede che Stefano Polizzotto...è una persona molto ammanicata... con la Regione Sicilia... ex consulente della Regione Sicilia... ex consulente del CAS... cioè..”.E l’assurdità del subappalto, come l’hanno definita i giudici, è tutta nelle parole dello stesso Irace che si chiede, innanzitutto, “non puoi nemmeno continuare a pagare questa gente perchècioè gli dai i soldi per senza niente? cioe' dai soldi per niente? che tipo di attività gli fai svolgere?". Quale attività avrebbe giustificato il trasferimento di quella enorme massa di denaro? “Domani – proseguiva l’ingegnere - se chiunque ti venisse a chiedere Pachira da quale cilindro è uscito....tu non lo sai dire...D'Andrea non lo sa dire...e Astaldi non se lo sa giustificare... Era la società di consulenza che distribuiva consulenze. Le nuove mazzette, secondo la Procura di Messina.