Non si sbagliava. La sua masseria in contrada Chinea, nelle campagne del Trapanese, era stata scelto per gli incontri fra i mafiosi di Vita e Salemi. Gucciardi, assieme al fratello Vito, fa parte dell'elenco dei dodici arrestati nel blitz di carabinieri e agenti della Dia.con il ritrovamento di una microspia nascosta dentro una presa elettrica.Gucciardi notò casualmente un gps nella macchina del fratello Rosario: “... avevo finito di mangiare e mi sono fumato una sigaretta per stare così al fresco, prende e mi sono andati gli occhi e c'era... un filo che penzolava...”.Scattò l'allarme. Per prima cosa furono avvertiti Sergio Giglio e Salvatore Crimi, poi fu organizzata una bonifica. “... c'è di controllare tutte le macchine”, diceva Salvatore Gucciardi.(“... lo strumento ci vuole...”). Ad occuparsene fu Girolamo Scandariato, pire lui da ieri in manette. Poi, si spostarono all'interno del baglio: “... tu lo senti?... e dove?... può essere ... non sbaglia mai... qua è...”, diceva Scandariato mentre armeggiava con lo scanner.Spostarono i mobili. Vito Gucciardi: “... minchia ci sono viti particolari... ci credo che gliele hanno messo loro?…”. Pochi giorni dopo Vito Gucciardi invitava un parente a stare in guardia: "… là ci sono le microspie".