L’operazione, coordinata dal Comandante Gabriele Marchese, ha preso il via da accertamenti effettuati per il contrasto all’occupazione abusiva di immobili appartenenti all’Istituto Autonomo Case Popolari.

Dall’esito dei controlli effettuati due settimane fa da parte nel nucleo tutela risorse immobiliari della Polizia Municipale congiuntamente ai funzionari dell’Istituto Autonomo Case Popolari, erano emerse delle anomalie concernenti l’utilizzo dei locali a piano terra di via Pietro Donato, dalle parti di via Ernesto Basile. Le anomalie riguardavano la conduzione di due attività occupanti i locali dell’istituto che il nucleo operativo di protezione ambientale, la settimana scorsa, ha tradotto in due sequestri e una denuncia.

L'officina meccanica che occupava il locale di proprietà dell'istituto, è stata sequestrata perché priva di ogni autorizzazione amministrativa, compresa l'A.U.A., autorizzazione unica ambientale, pertanto gli agenti hanno chiuso l'attività apponendo i sigilli amministrativi.

A fianco si trovava un autolavaggio che, ai controlli, è risultato sprovvisto dell’A.U.A. e dell’autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, necessarie per la conduzione dell'attività. Gli agenti hanno denunciato il titolare, P.C. di 32 anni e hanno apposto i sigilli penali ai locali per violazione della normativa ambientale.