Beppe Gallina, venditore ittico, descriverà le caratteristiche delle seppie, dando qualche consiglio utile su come pulirle e cucinarle.

Valentina Galiazzo, nutrizionista, ne illustrerà le proprietà benefiche, indicando i modi migliori per cuocerle ed abbinarle ad altri cibi.

Massimo Martina, poi, maestro di cucina, a mostrare come si preparano il carpaccio e l’insalatina di seppie. Gli farà eco la collega Rita Monastero, che preparerà una zuppetta di seppie con spinaci e funghi.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dal mercato coperto di Novara.

PALERMO - Giovedì 15 marzo a "Buono a Sapersi", alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di seppie, utili in caso di fragilità capillare, che si manifesta con la comparsa di piccole macchie cutanee a forma di ragnatele.Il dottor Massimo Gallucci, invece, angiologo all'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, spiegherà come i sali minerali, contenuti nelle seppie, possono aiutarci a contrastare la fragilità capillare. Non mancherà un collegamento con l'inviato Umberto Salamone, che a Santa Flavia e a Bagheria, in provincia di Palermo, svelerà i segreti del nero di seppia.