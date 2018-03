Un motociclista ha perso la vita nello schianto con un camion, avvenuto all'altezza di "Villa Fabiana" a Villabate, in prossimità di un curvone.: l'impatto si è rivelato violentissimo e nonostante i tentativi dei sanitari del 118, per lui non c'è stato niente fa fare. Sul posto il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica.. Il traffico è paralizzato per tre chilometri, la circolazione viene deviata su strade alternative. Sul posto anche gli uomini dell'Anas.