Un cagnolino, Kokito, è morto durante un volo con la compagnia aerea United Continental dopo che gli assistenti di volo avevano costretto i proprietari a mettere il trasportino con dentro l'animale all'interno della cappelliera, poi chiusa.Un incidente che scatena l'ira della rete e che rischia di infliggere un nuovo colpo alla reputazione della società. "E' stato un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere, in quanto gli animali non dovrebbero mai essere collocati nelle cappelliere. Ci assumiamo la piena responsabilità di questa tragedia", afferma la compagnia aerea in una nota.