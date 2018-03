gli agenti hanno individuato all’interno di un armadio del bagno un sacchetto di plastica con trenta grammi di marijuana.

In un altro armadio della stanza da letto era stata ricavata invece una mini serra, al cui interno, riscaldate ed illuminate da una lampada alogena, vi erano quattro piantine di marijuana. Nel cassetto di un tavolo, infine, gli agenti hanno trovato un piccolo macinino utilizzato per "tritare" la droga e 160 euro in contanti.

A scoprirli sono stati i poliziotti che hanno passato al setaccio l'abitazione di un 19enne a Corleone, in provincia di Palermo. Si tratta di D.S.S, che dovrà ora rispondere di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.La piccola piantagione è stata successivamente trovata in casa, durante controlli più accurati: