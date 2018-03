PALERMO - "La crisi della maggioranza, che lo stesso Musumeci ha sancito durante la conferenza stampa sui 100 giorni di 'inattività' del suo governo, sta paralizzando l'Ars: il presidente della Regione ha il dovere di riferire in aula come intende andare avanti, dal momento che ancora non sappiamo neppure quando sarà presentata la manovra economica". Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all'Ars. "La Sicilia ha bisogno di certezze, di misure concrete per il rilancio del lavoro e dell'economia - aggiunge Lupo - ma fino ad ora l'unica certezza è la paralisi di questo governo e di una coalizione sempre più avvitata in laceranti guerre interne. Il Pd farà le proprie proposte da forza di opposizione responsabile, ma in queste condizioni è davvero difficile portare avanti l'attività parlamentare". (ANSA).