diceva Omar Ribaudo per spiegare che le cose non stavano andando per il verso giusto. Si erano messe malissimo. Un anno fa fu arrestato assieme ad altre quattro persone.Omar Ribaudo (10 anni), Salvatore Ficarotta (10 anni), Luciano Virzì (8 anni) Paolo Rizzo (6 anni e 4 mesi), Francesco Graffeo (6 anni e due mesi). Le condanne, inflitte dal giudice per l'udienza preliminare Maria Cristina Sala, sono scontate di un terzo come previsto quando si sceglie il rito abbreviato.scoprirono che la cocaina viaggiava lungo l'asse Lombardia-Calabria-Sicilia. IL VIDEO che smistava la droga, ritirata a Villa San Giovanni da Virzì che poi l'avrebbe consegnata a Ficarotta. Virzì, residente nel quartiere Medaglie d'oro, era stato sorpreso nel 2014 con un chilo di cocaina. In Calabria si sarebbero riforniti Rizzo e Graffeo, del Villaggio Santa Rosalia. Il 7 dicembre 2015 furono fermati in macchina lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania in prossimità di Scillato. Nascondevano cinque chili di hashish.