1) CATANIA - Cgil, Sala Russo, via Crociferi 40, ore 09:30 Seminario sulla Legge 161 del 2017 dal titolo 'Le ricadute del nuovo codice antimafia su lavoratori e aziende confiscate'. Partecipano, tra gli altri, il responsabile del Dipartimento Legalità della Cgil nazionale Luciano Silvestri, la segretaria regionale della Cgil, Mimma Argurio ed amministratori di beni confiscati.2) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 10:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e gli assessori all'Economia e alla Salute Gaetano Armao e Ruggero Razza incontrano i giornalisti per presentare l'Agenda digitale Sicilia.3) CATANIA - Villa Bellini, ore 10:00 Studenti celebrano le donne della Costituente nel 70/mo anniversario della Legge Fondamentale dello Stato con la creazione piantando un albero simbolo di tutte e 21 le Madri.La Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, presenta alla stampa le rotte e i dati di traffico aereo previsti nella prossima stagione estiva. Alla conferenza stampa intervengono il sindaco Leoluca Orlando, il presidente della Gesap Fabio Giambrone e l'amministratore delegato Giuseppe Mistretta.5) PALERMO - Camera di Commercio, Corso Italia 26, ore 16:00 17/mo Congresso territoriale Uil Trapani dal titolo 'Rilancio e occupazione per Trapani &ndash Con edUILibrio nella direzione giusta'. Partecipano il presidente nazionale del Caf Uil Giovanni Angileri, il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello.6) AGRIGENTO - Sede Parco Valle dei Templi, ore 16.30 Conferenza stampa per illustrare i risultati delle recenti ricerche archeologiche nel teatro di Agrigento.7) PALERMO - Museo Salinas, ore 16.30 S'inaugura la mostra di alcuni vasi della Palermo punica risalenti e circa 2.500 anni fa ritrovati in frammenti e restaurati da ragazzi del carcere minorile Malaspina.(ANSA).