E' per queste ipotesi di reato che è stato arrestato e posto ai domiciliari l'albergatore agrigentino, 82 anni, titolare dell'Hotel della Valle. Ad eseguire l'ordinanza cautelare del gip sono stati i poliziotti della Digos di Agrigento.Indagati, a piede libero, anche due funzionari regionali e un libero professionista.Gli indagati - secondo l'accusa - avrebbero formato atti pubblici falsi propedeutici alla vendita a favore della ditta 'Tas' di un appezzamento di terreno appartenente al Demanio della Regione Siciliana, nel complesso denominato 'Villa Genuardi'. Un'area di estensione assai maggiore a quella rispetto la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento aveva espresso parere positivo alla vendita in favore della Tas di cui è rappresentante Sinatra. Su quel pezzo di terreno, un parcheggio privato per l'albergo.