La madre sarebbe rientrata con lui ma, mentre lei era in un'altra stanza, il figlio è volato giù dalla finestra della sua cameretta, facendo un volo di una decina di metri. Soccorso dall'eliambulanza del 118, avrebbe riportato diverse fratture ed è stato portato in ospedale con il codice di massima gravità. Dopo un intervento chirurgico, le sue condizioni oggi risultano in miglioramento anche se la prognosi resta riservata.

, ma non sarebbe il pericolo di vita, un bambino di 9 anni che ieri mattina è precipitato dalla finestra di casa, al secondo piano di una palazzina ad Altedo di Malalbergo, nel Bolognese. E' successo verso le 8, mentre insieme alla mamma stava per andare a scuola. Dalla prima ricostruzione, i due erano già in macchina quando il bimbo avrebbe chiesto di risalire un momento a prendere una cosa dimenticata.Le circostanze dell'incidente, di cui dà notizia l'edizione bolognese di Repubblica, sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Molinella.