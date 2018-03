Un ponte pedonale, che era stato inaugurato sabato scorso, è crollato a Miami, collassando su una strada molto trafficata. Alcune auto che stavano transitando sono rimaste schiacciate, come si vede dalle immagini diffuse dai media locali. Per le autorità locali "tutte le persone intrappolate, almeno sei, sarebbero morte".Il ponte, costruito alla Florida International University, era stato inaugurato sabato e doveva servire agli studenti per evitare di attraversare la strada sottostante, molto pericolosa.La portavoce della casa Bianca, Sarah Sanders, ha affermato che l'amministrazione e' ponta, se serve, a fornire assistenza federale.