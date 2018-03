PALERMO - In occasione della festa del papà, a Palermo si svolgerà la terza edizione della "StraPalermo-Corri StraPapà". La StraPalermo, in programma domenica, inizia alle 7.30 del mattino in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con partenza alle 8.45, su un percorso di 9.5 kilometri. Possono partecipare tutti i tesserati che abbiano compiuto i 18 anni di età alla data del 18 marzo e che siano in possesso di un valido certificato medico che attesti l'idoneità all'attività agonistica di atletica leggera. Parallelamente alla gara agonistica si svolge la "Corri StraPapà", passeggiata ludico-motoria di circa 3 kilometri aperta a tutti, con partenza alle 11 da piazza Verdi. (ANSA).