Verificheremo nei prossimi giorni, ed in particolare nel corso della conferenza dei capigruppo del 26 marzo, la possibilità di approvare la manovra entro il 31 marzo anche in relazione ai tempi previsti dal regolamento ed alla necessità di esaminare con attenzione i contenuti di una manovra che deve contenere norme e misure indispensabili per il rilancio di economia e lavoro in Sicilia".

I deputati regionali del M5S Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola, che nei giorni scorsi avevano chiesto di convocare in audizione gli assessori regionali all'Economia e alle Attività produttive Gaetano Armao e Mimmo Turano in commissione Bilancio per discutere delle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese, punto che era stato inserito all'ordine del giorno della seduta odierna della commissione, aggiungono:

È l’impegno della conferenza dei capigruppo che si è riunita nel pomeriggio a Palazzo dei Normanni, alla presenza del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Il governo regionale, rappresentato dall'assessore al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro, si è impegnato a trasmettere i documenti finanziari (che la giunta dovrebbe approvare lunedì prossimo) entro mercoledì 21 marzo. L’indomani, il 22 marzo, il presidente Miccichè assegnerà alle commissioni legislative di merito bilancio e Finanziaria, il cui iter dovrebbe essere completato entro 5 giorni.quella che si appresta ad affrontare l’Assemblea regionale siciliana, poiché Bilancio e Finanziaria arriveranno a Sala d’Ercole con ritardo rispetto alla tabella di marcia. "Il ritardo non è addebitabile al Parlamento - ha detto il presidente Miccichè - ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare il Bilancio consolidato". Il calendario dei lavori parlamentari prevede, dunque, che martedì 20 marzo la commissione Bilancio approvi il Rendiconto e il Bilancio consolidato. Giovedì 22, il documento di Programmazione di economia e finanza regionale (Defr) dovrebbe avere il via libera in commissione Bilancio, dopo la relazione della Sezione di controllo della Corte dei conti, presieduta da Maurizio Graffeo, per arrivare in Aula il 27 marzo.In questo stesso giorno dovrebbero essere già state depositatedalla carica di assessore regionale ai Beni culturali, essendo stato eletto alla Camera che si insedierà il 23 marzo.. Tutto dipenderà dallo stato dei lavori che avrà compiuto la commissione Bilancio, presieduta da, che invita il governo "a presentare una Finanziaria più snella possibile con qualche riforma per lo sviluppo della Sicilia".nella presentazione di Bilancio e legge di Stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al Parlamento una corsa contro il tempo", dice, presidente del gruppo Pd all’Ars. "Il governo finora paralizzato a desso pretende di volare, bruciando le tappe e facendo correre il rischio alla Sicilia di vedere approvate norme più raffazzonate del solito, ovviamente sempre sulla pelle dei siciliani". E sulle dimissioni di Sgarbi ironizzano: "Sarebbe l'unica cosa buona fatta dall’assessore durante il suo inutilissimo mandato". "Nessuno sentirà la sua mancanza", aggiunge il capogruppo dei grillini"Con l'assenza di Armao e Turano il governo Musumeci dimostra di snobbare i lavori del parlamento. L'economia in Sicilia è al palo, e la desertificazione industriale avanza, mentre a Gela e Termini Imerese stentano a decollare i progetti di riqualificazione e rilancio dei poli industriali. C'è il rischio - concludono i parlamentari - di perdere le risorse pubbliche destinate alle due aree, classificate dal ministero dello Sviluppo economico aree di crisi complessa, che contano circa 500 mila abitanti".