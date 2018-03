PALERMO - Oltre 6 tonnellate di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati ieri ad un venditore abusivo in via Scoto a Palermo dalla polizia municipale e dai carabinieri. Il fruttivendolo di 31 anni aveva allestito una attività di vendita di prodotti ortofrutticoli occupando abusivamente 100 metri quadri di suolo pubblico. Oltre al sequestro di 6.580 kg di frutta e verdura sono stati sequestrati 5 ombrelloni, 10 rastrelliere e il venditore è stato denunciato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. I prodotti ortofrutticoli sono stati devoluti in beneficenza ad istituti di accoglienza. (ANSA).