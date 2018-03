fficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato i due giovani, intorno alle 2, dalle parti di fondo Baiamonte, da cui il ciclomotore era stato portato via.

Erano a bordo di due mezzi: il primo su un Honda SH spingeva l’altro sul Piaggio Beverly, spento. Quando si sono accorti della presenza della polizia si sono dati alla fuga a piedi, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Gli

agenti hanno constatato che il bloccasterzo del Beverly era stato forzato e che il suo conducente, B.M., senza patente, non era in possesso della chiave di accensione.

I due palermitani, non riuscendo a fornire spiegazioni plausibili riguardo l’accaduto, hanno ammesso di aver rubato lo scooter pochi istanti prima dell’arrivo della volante.

L’Honda SH è stato sequestrato sia perché utilizzato per commettere il reato sia perché privo di copertura assicurativa, mentre il Piaggio Beverly è stato riconsegnato al legittimo proprietario. I due dovranno rispondere di

furto aggravato in concorso.

