A causa di un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 196 di Villacidro, nel territorio comunale di Villacidro, in provincia di Sud Sardegna. Lo fa sapere Anas spiegando che nell'incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta.Le vittime, secondo l'Unione Sarda, sono una donna di origine cubana e un 44enne, sempre di nazionalità straniera, morto al Brotzu, dove era stato ricoverato per le gravi ferite. Dai primi accertamenti, le due vittime viaggiavano a bordo della Panda, sulla quale si trovava anche una terza persona, rimasta gravemente ferita. Sull'Audi, invece, c'era un ragazzo di Arbus.Sul posto sono presenti le squadre Anas, i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell'ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.