La notizia è fresca e succulenta, sia pure annidata nel latinorum dell'Ars. Si parla del calendario parlamentare. Ecco l'annuncio: “In questo stesso giorno (27 marzo) dovrebbero essere già state depositate le dimissioni di Vittorio Sgarbi dalla carica di assessore regionale ai Beni culturali, essendo stato eletto alla Camera che si insedierà il 23 marzo”.appartiene verosimilmente a Nello Musumeci che starebbe girando col bandierone in una piazza siciliana a piacere, assai rattristato dal luttuoso evento. Nonostante la cautela del 'dovrebbero...'.senza l'assessore che, ogni giorno, lo ha mandato in fibrillazione con le sue comparsate televisive, con le sue differite dal cesso, con le sue politicamente sgrammaticate esternazioni contro il grillino di turno? Come farà, Nello, che l'ha dovuto caricare in giunta, sgranando il rosario, rivolgendosi a Sant'Agata nelle preci parlamentari, sperando che finisse presto il suo supplizio da San Sebastiano, dardeggiato dal video sgarbiano dell'ultima ora?uno Sgarbi occupa il paesaggio, non mostra il resto, magagne comprese, è perfetto per il profilo basso degli altri. Un alibi ideale per la più o meno aurea mediocritas. Chissà, se, accanto alla bandiera, già insorge il lembo di un rimpianto.Come faranno i pentastellati che avevano tutte le più ovvie ragioni per censurare, chiedere le dimissioni e lamentarsi dei toni truci? Ora, tuttavia, perdono un formidabile moltiplicatore di visibilità che rendeva sul piano del consenso e della simpatia, perché, per una volta, era proprio il M5s vittima della virulenza social altrui.costretti a chiacchierare di faccende serie, senza l'alibi della sceneggiata e della discussione da bar, senza nessuno a cui dare per natura la colpa? Come procederemo, non potendoci più legittimamente indignarci per gli Sgarbi quotidiani di Sgarbi che sarà un affare di estranei, non più nostro? Ci toccherà pensare alla politica come a una cosa addirittura utile?Vittorio e i suoi insulti così poco adatti al profilo istituzionale, l'assessore che si specchiava nelle sue polemiche come una futuristica installazione. Sgarbi, il disturbatore, il cosiddetto 'cattivo esempio', 'capra, capra, capra!'.che ci mancherà?