PALERMO -

chef e conduttore televisivo tra i più noti e amati in questo momento nel panorama culinario italiano,Mozzarella Bar nella Food Hall del 4° piano deLa Rinascente. Borghese,del gruppo Obicà, ha deliziato i palati del pubblico presente con un menu creato e ideato da lui apposta per l’occasione.

Nato a San Francisco, figlio di Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, Alessandro fa esperienza di cucina per tre anni sulle navi da crociera. La sua è una passione nata da bambino, osservando suo papà che ha fortemente influenzato il suo voler diventare cuoco, come ha più volte dichiarato. Borghese oltre ad essere stato giudice ed essere tuttora conduttore di numerosi programmi di cucina, è anche autore di tre libri: L’abito non fa il cuoco. La cucina italiana di uno chef gentiluomo, Rizzoli, 2009; Tu come lo fai?, Mondadori, 2013; e Alessandro Borghese Kitchen Sound. Senti come suona questo piatto!, Mondadori, 2017. Tra gli svariati programmi culinari invece: “Junior MasterChef Italia”, Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Alessandro Borghese Kitchen Sound, e Cuochi d’Italia. Dal 16 gennaio, è in onda ogni martedì sera alle 21,15 su Sky Uno con la quarta stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, noto semplicemente anche come 4 Ristoranti. Un format - di cui è autore oltre che conduttore - che prevede lo spostamento ‘on the road’ dello chef italiano in 10 tappe, da nord a sud Italia, per scoprire il migliore ristorante di una determinata regione; e che vede sfidarsi 4 ristoratori che concorrono ad un premio finale di 5mila euro e dove lui veste i panni di giudice e ristoratore.

“Cucinare è il modo di comunicare, il mio strumento di creatività. La mia cucina inventiva e generosa, soddisfa con gusto i palati di chi ama le cose ricercate, ma non vuole rinunciare alla tradizione. Cucinare è un atto d’amore.” Questa la sua filosofia di cucina, come si legge nel suo sito Alessandro Borghese il lusso della semplicità, curato personalmente da lui; e infatti proprio per la sua passione per la tecnologia è stato definito dalla stampa nazionale come lo chef più social anzi per l’esattezza l’unico social chef italiano per la gestione in prima persona dei suoi canali social web: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Pinterest, Youtube. “A me piace essere connesso con il mondo, mi piace ispirare, insegnare e intrattenere attraverso internet (alessandroborghese.com) e i miei social network” si legge sempre nel sito. Ed infatti il simpatico ed estroso chef dalle origini italo-americane durante il suo live cooking non ha rinunciato ai suoi video social e alle foto da condividere nelle sue pagine, rendendo partecipe il pubblico palermitano. Tra una battuta e l’altra, Borghese ha divertito e soddisfatto una nutrita folla(pagante: 30 euro era il costo del pranzo 25 quello dell’aperitivo). Il menu prevedeva: caponata alla siciliana, polpetta di chianina con salsa di pomodoro e stracciatella pugliese, crocchette di patate e cime di rapa con acciughe di Sciacca e mozzarella di bufala affumicata, zeppola con pomodoro e mozzarella di bufala; per poi continuare con zucchine alla scapece con mozzarella di bufala e pinoli, ricotta di bufala, uva, olive al forno e menta, bocconcini di mozzarella di bufala con peperoni al forno, acciughe di Sciacca e basilico fresco. I piatti del menu “Food to Share” hanno quindi solleticato la curiosità e soprattutto la gola dei presenti durante il ‘LunchMix’ svoltosi alle 13,30 e lo showcooking dell’ ‘AperitivoMix’ alle 19,30, per una cucina che punta all’eccellenza dei prodotti regionali italiani, stagionali e internazionali. Dopo lo showcooking, il cuoco-conduttore è stato a disposizione del pubblico per le foto, postate subito dopo con gli hashtag ufficiali della serata: #obicà #aperitivomix #foodtoshare e #rinascentepalermo, e scattate in un set fotografico allestito appositamente per l’occasione.