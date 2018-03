Da Orlando quindi una risposta "a muso duro" alle polemiche in Consiglio Comunale: "L’avevo detto il giorno della presentazione del programma e non posso che ribadirlo: il 2018 è, e sarà l’anno della verità per molte realtà “culturali” e quindi per la politica cittadina. È, e sarà l’anno in cui tante finte eccellenze, che hanno prosperato nell’isolamento nazionale ed internazionale di Palermo, dovranno finalmente prendere atto del fatto che è finito il periodo della rendita e dovranno confrontarsi con l’opportunità di crescere e trovare nuovi spazi. Allo stesso tempo il 2018 è, e sarà l’anno in cui nuove eccellenze, fino ad oggi oppresse dalla chiusura e dall’isolamento di Palermo, troveranno il giusto riconoscimento, la giusta visibilità e le giuste opportunità". "L’avevo detto il giorno della presentazione del programma e non posso che ribadirlo: il 2018 è, e sarà l’anno della verità per molte realtà “culturali” e quindi per la politica cittadina. È, e sarà l’anno in cui tante finte eccellenze, che hanno prosperato nell’isolamento nazionale ed internazionale di Palermo, dovranno finalmente prendere atto del fatto che è finito il periodo della rendita e dovranno confrontarsi con l’opportunità di crescere e trovare nuovi spazi. Allo stesso tempo il 2018 è, e sarà l’anno in cui nuove eccellenze, fino ad oggi oppresse dalla chiusura e dall’isolamento di Palermo, troveranno il giusto riconoscimento, la giusta visibilità e le giuste opportunità".

"Se qualcuno non comprende questo cambiamento e vuol continuare sulla strada dell’isolamento - conclude Orlando nel suo post - non posso impedirlo e non posso che dispiacermene per lui".

"Mentre Palermo è in prima pagina del più prestigioso quotidiano del mondo; mentre per il 2018 tutte le previsioni e i primi dati confermano un vero e proprio boom di turisti in città con nuova economia e nuova occupazione; mentre per la prima volta dopo 10 anni si inverte la tendenza occupazionale in città con un segno + rispetto al numero di occupati; mentre avviene tutto questo, ecco che una parte della politica cittadina si accapiglia per un evento che non si svolge sugli 800 previsti nel programma di Palermo Capitale della cultura o per l’inserimento in Cartellone di questo o quell’evento, per altro quasi sempre autofinanziato dai promotori".