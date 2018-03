AGRIGENTO - I carabinieri hanno chiuso, su provvedimento dell'Asp, un ristorante a Favara (Ag): in cucina è stato trovato un topo morto, oltre a prodotti ittici e caseari malconservati, e alimenti carenti nella tracciabilità. I Nas hanno sequestrato, circa 550 chili tra carne, vino, olio, prodotti ittici e caseari, tutti scaduti, in cattivo stato di conservazione, oppure dalla provenienza incerta. I militari hanno fatto intervenire il personale sanitario ispettivo dell'Asp di Agrigento, che ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività produttiva, elevando sanzioni amministrative per 10.000 euro.(ANSA).